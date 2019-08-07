Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Монреале.
В матче первого круга британский спортсмен одолел представителя Австралии Ника Кирьоса.
Встреча, которая продолжалась 67 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу британца.
Во втором круге Эдмунд сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Примечательно, что в финале турнира в Вашингтоне, который состоялся на прошлой неделе, Медведев проиграл именно Кирьосу.
Ранее определилась соперница Кузнецовой во втором круге турнира в Торонто.