Известен соперник Медведева во втором круге турнира в Монреале

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Монреале.

В матче первого круга британский спортсмен одолел представителя Австралии Ника Кирьоса.

Встреча, которая продолжалась 67 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу британца.

Во втором круге Эдмунд сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым . Примечательно, что в финале турнира в Вашингтоне, который состоялся на прошлой неделе, Медведев проиграл именно Кирьосу.

Ранее определилась соперница Кузнецовой во втором круге турнира в Торонто.