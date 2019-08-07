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Российская теннисистка пошутила о поражении Шараповой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @kasatkina
Российская теннисистка Дарья Касаткина в сториз своего Instagram прокомментировала поражение Марии Шараповой на турнире в Торонто. Касаткина обратила внимание на быструю победу соперницы Шараповой, эстонской теннисистки Анетт Контавейт.
Касаткина опубликовала фото, на котором она говорит с Контавейт перед матчем эстонки с Шараповой. Россиянка подписала снимок шуточным диалогом: Я: «Я играю следующей, так что сделай это по-быстрому». Аннет: «Ок».
Касаткина вышла во второй круг турнира, обыграв немецкую спортсменку Ангелику Кербер (0:6, 6:2, 6:4).
Шарапова уступила Контавейт в первом раунде турнира в Торонто. Россиянка допустила восемь двойных ошибок и семь подач навылет. Матч завершился в три сета со счетом 6:4, 3:6, 4:6, продлившись два часа 42 минуты.
Ранее Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы предплечья. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.
После матча с Контавейт россиянка заявила, что все еще работает над возвращением уверенности и физической формы.
Комментарии
Теннис , Анетт Контавейт , Дарья Касаткина , Мария Шарапова
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