Российская теннисистка пошутила о поражении Шараповой

Касаткина опубликовала фото, на котором она говорит с Контавейт перед матчем эстонки с Шараповой. Россиянка подписала снимок шуточным диалогом: Я: «Я играю следующей, так что сделай это по-быстрому». Аннет: «Ок».

Касаткина вышла во второй круг турнира, обыграв немецкую спортсменку Ангелику Кербер (0:6, 6:2, 6:4).

Шарапова уступила Контавейт в первом раунде турнира в Торонто. Россиянка допустила восемь двойных ошибок и семь подач навылет. Матч завершился в три сета со счетом 6:4, 3:6, 4:6, продлившись два часа 42 минуты.

Ранее Шарапова снялась с Уимблдона из-за травмы предплечья. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.

После матча с Контавейт россиянка заявила, что все еще работает над возвращением уверенности и физической формы.