Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Монреале 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: EPA
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в канадском Монреале. В матче 1/4 финала вторая ракетка России одержал убедительную победу над австрийцем Домиником Тимом — четвертым номером мирового рейтинга ATP.
Медведев выиграл матч за неполный час — для достижения успеха он провел на корте 57 минут. За это время он отдал сопернику лишь четыре гейма. Встреча завершилась по итогам двух сетов. Итоговый счет — 6:3, 6:1.
Примечательно, что соперником Медведева по полуфиналу монреальского турнира станет либо первая ракетка России Карен Хачанов, либо представляющий Германию теннисист с российскими корнями Александр Зверев.
Вести.Ru: последние новости
Шарапова вылетела с турнира в Торонто, проиграв в первом круге Касаткина и Кузнецова вышли во второй круг турнира в Торонто Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
Теннис , Карен Хачанов , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Траоре пропустил матч Лиги Европы из-за паспорта
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Манджукич может вернуться в «Баварию»
«Ливерпуль» теряет Алиссона
Чемпиона ОИ дисквалифицировали за домогательства
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение