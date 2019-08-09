Теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Монреале

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в канадском Монреале. В матче 1/4 финала вторая ракетка России одержал убедительную победу над австрийцем Домиником Тимом — четвертым номером мирового рейтинга ATP.

Медведев выиграл матч за неполный час — для достижения успеха он провел на корте 57 минут. За это время он отдал сопернику лишь четыре гейма. Встреча завершилась по итогам двух сетов. Итоговый счет — 6:3, 6:1.