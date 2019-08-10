Хачанов поделился мыслями о матче с Медведевым 

Карен Хачанов рассказал о своем выходе в полуфинал "Мастерса" в Монреале и поделился мыслями о предстоящей встрече с соотечественником Даниилом Медведевым.
Россиянин 9 августа обыграл Александра Зверева из Германии (6:3, 6:3)
"Думаю, что Зверев не показал свой лучший теннис. С другой стороны, я провел тактически хороший матч. Может быть, ему чего-то не хватало, поэтому он расстроился. Полуфинал с Медведевым? Играть против друга и соотечественника никогда не было легко. Мы росли вместе, играли во всех турнирах с 12 или 14 лет. Мы отлично знаем друг друга. С одной стороны, это сложно, но с другой стороны, мы оба знаем, чего ожидать, и играем в совершенно разных стилях. Этот матч должен быть интересным", — цитирует Хачанова пресс-служба АТР.
Ранее сообщалось, Осака сыграет с Сереной Уильямс на турнире в Торонто.