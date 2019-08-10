Экс-первая ракетка мира Халеп снялась с матча с Боузковой из-за травмы

Обладательница двух "Больших шлемов" в одиночном разряде румынка Симона Халеп рассказала, почему не удалось продолжить четвертьфинальный матч на турнире в Торонто (Канада) с чешкой Мари Боузковой.

Бывшая первая ракетка мира уступала чешской теннисистке в первом сете со счетом 0:4, однако потом смогла сравнять его. Боузкова взяла два гейма подряд, поле чего Халеп отказалась от продолжения борьбы.

"Это из-за ахилла. С начала турнира у меня эти проблемы. Просто ситуация усугубилась, поэтому я отказалась продолжать матч", — приводит слова Халеп Reuters.

В полуфинале турнира в Торонто Боузкова сыграет с известной американской теннисисткой Сереной Уильямс , которая выбила из турнира японку Наоми Осаку.

Отметим, что Халеп была действующей чемпионкой соревнований. Призовой фонд турнира в Канаде, который завершится 11 августа, составляет $ 2 830 000.