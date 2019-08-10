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Экс-первая ракетка мира Халеп снялась с матча с Боузковой из-за травмы 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Обладательница двух "Больших шлемов" в одиночном разряде румынка Симона Халеп рассказала, почему не удалось продолжить четвертьфинальный матч на турнире в Торонто (Канада) с чешкой Мари Боузковой.
Бывшая первая ракетка мира уступала чешской теннисистке в первом сете со счетом 0:4, однако потом смогла сравнять его. Боузкова взяла два гейма подряд, поле чего Халеп отказалась от продолжения борьбы.
"Это из-за ахилла. С начала турнира у меня эти проблемы. Просто ситуация усугубилась, поэтому я отказалась продолжать матч", — приводит слова Халеп Reuters.
В полуфинале турнира в Торонто Боузкова сыграет с известной американской теннисисткой Сереной Уильямс, которая выбила из турнира японку Наоми Осаку.
Отметим, что Халеп была действующей чемпионкой соревнований. Призовой фонд турнира в Канаде, который завершится 11 августа, составляет $ 2 830 000.
Ранее австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о поражении от россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале "Мастерса 1000" в Монреале.
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Теннис , Серена Уильямс , Даниил Медведев , Доминик Тим , Reuters
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