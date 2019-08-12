Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова потеряла 16 позиций в рейтинге WTA 

Газета.Ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: Газета.ru
Японка Наоми Осака поднялась на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
В обновленной версии рейтинга, опубликованного на сайте организации, 21-летняя представительница Японии обошла австралийку Эшли Барти. Третью строчку занимает чешская теннисистка Каролина Плишкова.
Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 41 место. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова потеряла 16 позиций и теперь находится на 97 позиции.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рейтинг WTA. 12 августа:
1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417 очков;
2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185;
41 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…
97 (81). Мария Шарапова (Россия) — 636.
Газета.Ru: последние новости
Надаль вышел в финал турнира в Монреале после отказа Монфиса Джокович оценил прогресс Медведева Надаль снялся с турнира в Цинциннати после матча с Медведевым
Теннис , Каролина Плишкова , Эшли Барти , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Даниил Медведев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен характер травмы Шунина
Малком допустил выступление за сборную России
Главный тренер «Челси» ответил на критику Моуринью
Перишич перейдет из «Интера» в «Баварию»
Оскорбивший судью на «Ахмат-Арене» объяснился1
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение