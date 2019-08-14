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Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати 

Газета.Ru + ещё 61 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Известная американская теннисистка Серена Уильямс не будет участвовать в турнире серии "Мастерс" в американском Цинциннати. По словам спортсменки, ей пришлось сняться с соревнований из-за проблем со спиной.
В первом круге спортсменка должна была встретиться с представительницей Казахстана Зариной Дияс.
"Я пробовала все, чтобы подготовиться к игре. Несмотря на обнадеживающую утреннюю тренировку, травма спины все равно дает о себе знать. Так что бороться я не смогу", — поделилась в твиттере турнира Уильямс.
Из-за повреждения американке пришлось сняться с финального матча Rogers Cup с канадкой Бьянкой Андрееску. Тогда 37-летняя американка покинула корт после четырех геймов.
Уильямс планировала отыграться в Цинциннати, но травма спины вновь дала о себе знать.
Ранеe сообщалось, что аргентинец Дель Потро не будет участвовать в Открытом чемпионате США по теннису — US Open.
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Теннис , Серена Уильямс , Зарина Дияс , Бьянка Андрееску
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