Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в американском Цинциннати.
В первом туре соревнований он смог победить представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счетом 6:2, 7:5. Встреча теннисистов продлилась час 19 минут. В матче он сделал восемь подач навылет, взял пять геймов и семь подряд выиграл.
Следующим соперником россиянина в теннисном турнире станет француз Бенуа Пэр.
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина также победила в первом круге турнира в Цициннати.