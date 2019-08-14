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Медведев обыграл Эдмунда в первом круге турнира в Цинциннати 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в американском Цинциннати.
В первом туре соревнований он смог победить представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счетом 6:2, 7:5. Встреча теннисистов продлилась час 19 минут. В матче он сделал восемь подач навылет, взял пять геймов и семь подряд выиграл.
Следующим соперником россиянина в теннисном турнире станет француз Бенуа Пэр.
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина также победила в первом круге турнира в Цициннати.
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Теннис , Бенуа Пэр , Дарья Касаткина , Даниил Медведев , Кайл Эдмунд
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