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Медведев рассказал об изменениях своего настроения 

Газета.Ru + ещё 38 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев, накануне ставший победителем турнира в Цинциннати, рассказал о том, как меняется его настроение с течением времени, передает APTtour.
"В Монреале, как и в Вашингтоне, я контролировал себя. Чувствовал себя намного комфортнее, но это не значит, что, может, завтра, я не разобью три ракетки. Я работаю над этим и надеюсь, что надолго сохраню такой настрой. ", — заявил спортсмен.
"Мне нравятся интервью, если вы не задаете мне неуместные вопросы. Я стараюсь честно выражать свое мнение, ничего не выдумывая", — добавил он.
На данный момент Медведев занимает восьмую строчку в рейтинге ATP, имея в активе 3230 очков.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович попросил не оказывать на молодых спортсменов сильного давления.
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Теннис , Новак Джокович , Даниил Медведев
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