Медведев рассказал об изменениях своего настроения

Российский теннисист Даниил Медведев , накануне ставший победителем турнира в Цинциннати, рассказал о том, как меняется его настроение с течением времени, передает APTtour.

"В Монреале, как и в Вашингтоне, я контролировал себя. Чувствовал себя намного комфортнее, но это не значит, что, может, завтра, я не разобью три ракетки. Я работаю над этим и надеюсь, что надолго сохраню такой настрой. ", — заявил спортсмен.

"Мне нравятся интервью, если вы не задаете мне неуместные вопросы. Я стараюсь честно выражать свое мнение, ничего не выдумывая", — добавил он.

На данный момент Медведев занимает восьмую строчку в рейтинге ATP, имея в активе 3230 очков.