Мария Шарапова проиграла австралийки Барти

Шарапова смогла оказать сопротивление только в первом сете, который она проиграла 4:6. Во второй партии австралийка выиграла 6:1. Поединок продолжался полтора часа. Соперницы встречались в третий раз. На счету Барти теперь две победы.