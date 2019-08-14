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Мария Шарапова проиграла австралийки Барти 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
Мария Шарапова завершила выступления на турнире серии "Мастерс" в американском Цинциннати. В матче второго круга Мария проиграла австралийке Эшли Барти.
Шарапова смогла оказать сопротивление только в первом сете, который она проиграла 4:6. Во второй партии австралийка выиграла 6:1. Поединок продолжался полтора часа. Соперницы встречались в третий раз. На счету Барти теперь две победы.
В третьем круге Эшли Барти сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Игой Швёнтек и эстонкой Анетт Контавейт,
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Теннис , Эшли Барти , Анетт Контавейт , Мария Шарапова
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