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Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Кирьоса 

Чемпионат.com + ещё 46 3 часа назад
Фото: News.ru
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. В матче второго раунда соревнований восьмой сеяный Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Хачанов 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Кирьос подал 21 эйс, 8 раз ошибся на подаче и использовал одну возможность взять подачу соперника из четырёх.
Счёт в личном противостоянии Хачанова и Кирьоса стал 1-0 в пользу россиянина.
За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати Хачанов сыграет с французом Люкой Пуй, который в двух сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:4, 6:4.
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Теннис , Денис Шаповалов , Карен Хачанов
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