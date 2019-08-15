Хачанов: иногда у Кирьоса проблемы с головой

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поведение своего соперника по матчу второго раунда турнира в Цинциннати австралийца Ника Кирьоса.

«Он очень талантлив, однако иногда у него проблемы с головой. В любом случае это был действительно тяжёлый поединок для меня. Мне пришлось по-настоящему поработать над тем, чтобы добиться победы», — приводит слова россиянина Tennisnow.

По ходу поединка с Хачановым (6:7, 7:6, 6:2) Кирьос вступал в перепалку с судьёй, а также разбил две ракетки.

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