Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере 

Газета.Ru + ещё 121 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
Медведев стал победителем турнира в Цинциннати, в финале он обыграл бельгийского спортсмена Давида Гоффена в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4.
Медведев одержал 44-ю победу в матчах в 2019 году, что является лучшим результатом среди всех теннисистов.
Таким образом, в рейтинге лучших теннисистов Медведев займет пятую строчку.
Ранее сообщалось, что Медведев выиграл турнир в Цинциннати.
Газета.Ru: последние новости
Мария Шарапова заменит Серену Уильямс на турнире в США Кузнецова позитивно отнеслась к задержке с получением американской визы Россиянка Кудерметова проиграла на старте турнира в Нью-Йорке
Теннис , Давид Гоффен , Даниил Медведев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» упустил победу над «Лестером»
Малком пропустит шесть недель
Нурмагомедов отреагировал на поражение Кормье
Аверина выиграла три золота на этапе Кубка вызова
Гвардиола рассказал о «пьющих кофе» арбитрах VAR
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение