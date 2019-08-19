Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.

Медведев стал победителем турнира в Цинциннати, в финале он обыграл бельгийского спортсмена Давида Гоффена в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4.

Медведев одержал 44-ю победу в матчах в 2019 году, что является лучшим результатом среди всех теннисистов.

Таким образом, в рейтинге лучших теннисистов Медведев займет пятую строчку.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл турнир в Цинциннати.