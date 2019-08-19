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Медведев поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В обновленной версии чемпионской гонки ATP от 19 августа произошли изменения.
Как сообщает ATP Tour, российский теннисист Даниил Медведев поднялся на пятую строчку.
19 августа он завоевал титул на турнире серии "Мастерс-1000" в Цинциннати (США).
Чемпионская гонка ATP. 19 августа
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5150.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835.
5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3605.
18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1415…
38 (55). Андрей Рублев (Россия) — 917.
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