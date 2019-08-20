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Квитова рассказала о вооруженном нападении на нее 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Теннисистка из Чехии Петра Квитова рассказала о процессе реабилитации после вооруженного нападения на нее, передает Tennis World USA.
Инцидент произошел в 2016 году. Нападавший пробрался в дом спортсменки и нанес ей удар ножом, повредив связки и сухожилия левой руки.
"Безусловно, я не ожидала, что когда-то столкнусь с подобным. Долгое время я ощущала пустоту. Я чувствовала, что у меня забрали мою любовь — теннис. Мне хотелось не просто вернуться в спорт, но играть на самом высоком уровне", — поделилась теннисистка.
Квитова также отметила, что не знала, как повлияет на ее психику выход на корт "Ролан Гаррос" в 2017 году.
"Думала, что, может быть, плакать начну. Но я испытала только счастье. Да, во время матча мне в голову приходили эти страшные воспоминания, но больше я думала об игре. Я горжусь собой. Да, после игры я плакала. А другие девушки в раздевалке, увидев меня, тоже расплакались", — вспоминает Квитова.
Ранее сообщалось, что 17-летняя американка Аманда Анисимова снялась с Открытого чемпионата США по теннису (US Open) из-за смерти отца.
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Комментарии
Теннис , Ролан Гаррос , Петр Квитов , Аманда Анисимова
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