Россиянка Гаспарян вышла во второй круг US Open 

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира "Большого шлема" US Open.
В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон. Встреча, продолжавшаяся один час 36 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянки.
В следующем круге Гаспарян сразится с представительницей Великобритании Йоханной Конте, которая ранее победила россиянку Дарью Касаткину.
Призовой фонд US Open составляет $57 млн, турнир завершится 8 сентября.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча между Дарьей Касаткиной и Йоханной Конте.
Ранее сообщалось, что собака по кличке Тимбер предсказала исход теннисного матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира "Большого шлема" — US Open.