Россиянка Гаспарян вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира "Большого шлема" US Open.

В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон. Встреча, продолжавшаяся один час 36 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянки.

В следующем круге Гаспарян сразится с представительницей Великобритании Йоханной Конте, которая ранее победила россиянку Дарью Касаткину

Призовой фонд US Open составляет $57 млн, турнир завершится 8 сентября.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча между Дарьей Касаткиной и Йоханной Конте.