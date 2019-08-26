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Россиянка Гаспарян вышла во второй круг US Open 

Газета.Ru + ещё 54 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира "Большого шлема" US Open.
В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон. Встреча, продолжавшаяся один час 36 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянки.
В следующем круге Гаспарян сразится с представительницей Великобритании Йоханной Конте, которая ранее победила россиянку Дарью Касаткину.
Призовой фонд US Open составляет $57 млн, турнир завершится 8 сентября.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча между Дарьей Касаткиной и Йоханной Конте.
Ранее сообщалось, что собака по кличке Тимбер предсказала исход теннисного матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира "Большого шлема" — US Open.
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Теннис , Серена Уильямс , Маргарита Гаспарян , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Газета.Ru
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