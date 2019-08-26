Федерер поделился ожиданиями от US Open

Швейцарец Роджер Федерер оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате США по теннису.

"Выиграть этот турнир будет сложно, в этом нет сомнений. Но я чувствую, что принадлежу к группе игроков, которым это по силам. Я горжусь тем, как стабильно провёл последние полтора года", — цитирует Федерера Fox Sports.

Спортсмен отметил, что фаворитами US Open останутся те же теннисисты, что и раньше.

Во встрече первого круга Федерер сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалом.

Ранее был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).