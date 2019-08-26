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Федерер поделился ожиданиями от US Open 

Газета.Ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Швейцарец Роджер Федерер оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате США по теннису.
"Выиграть этот турнир будет сложно, в этом нет сомнений. Но я чувствую, что принадлежу к группе игроков, которым это по силам. Я горжусь тем, как стабильно провёл последние полтора года", — цитирует Федерера Fox Sports.
Спортсмен отметил, что фаворитами US Open останутся те же теннисисты, что и раньше.
Во встрече первого круга Федерер сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалом.
Ранее был опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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