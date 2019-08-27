Шарапова может лишиться призовых на US Open 

Российская теннисистка Мария Шарапова может лишиться призовых за участие в US Open из-за безвольного поражения Серене Уильямс.
Согласно новым правилам Всемирной женской ассоциации эксперты могут признать уровень сопротивления пятикратной победительницы турниров Большого шлема, как и любого другого теннисиста, в стартовой встрече недостаточно убедительным.
Соответствующая поправка была введена WTA для того, чтобы статусные спортсмены не заявлялись на турниры с травмами, освобождая тем самым места для проигравших в квалификациях.