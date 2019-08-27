Шарапова может лишиться призовых на US Open

Согласно новым правилам Всемирной женской ассоциации эксперты могут признать уровень сопротивления пятикратной победительницы турниров Большого шлема, как и любого другого теннисиста, в стартовой встрече недостаточно убедительным.

Соответствующая поправка была введена WTA для того, чтобы статусные спортсмены не заявлялись на турниры с травмами, освобождая тем самым места для проигравших в квалификациях.