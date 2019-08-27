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Мужа Серены Уильямс заподозрен в провокации против Шараповой 

Газета.Ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Муж экс-первой ракетки мира американки Серены Уильямс Алексис Оганян оказался замешен в скандале после матча жены с россиянкой Марией Шараповой на турнире "Большого шлема" — US Open.
Оганян, поддерживавший супругу, пришел на арену в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education), сообщает Daily Mail. Это программа антинаркотического воспитания учащихся в США.
Напомним, Шарапова была дисквалифицирована на долгий срок за применение запрещенного препарата — мельдония.
27 августа Шарапова потерпела поражение в матче Открытого чемпионата США — US Open с американской Сереной Уильямс. Представительница США одолела россиянку в первом круге со счетом 1:6, 1:6. В личном противостоянии их счет составляет теперь 20-2.
Ранее Серена Уильямс назвала российскую теннисистку идеальным соперником.
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Теннис , Алексис Оганян , Серена Уильямс , Мария Шарапова
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