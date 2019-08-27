Мужа Серены Уильямс заподозрен в провокации против Шараповой

Оганян, поддерживавший супругу, пришел на арену в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education), сообщает Daily Mail. Это программа антинаркотического воспитания учащихся в США.

Alexis Ohanian is accused of taking a swipe at Maria Sharapova with anti-doping shirt https://t.co/g5PoFJ877m— Daily Mail Femail (@Femail) August 27, 2019

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована на долгий срок за применение запрещенного препарата — мельдония.

27 августа Шарапова потерпела поражение в матче Открытого чемпионата США — US Open с американской Сереной Уильямс. Представительница США одолела россиянку в первом круге со счетом 1:6, 1:6. В личном противостоянии их счет составляет теперь 20-2.

Ранее Серена Уильямс назвала российскую теннисистку идеальным соперником.