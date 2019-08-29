Приятная сенсация

Российская теннисистка Анна Калинская преподнесла приятную сенсацию поклонникам российского женского тенниса, пишет Чемпионат.com. В первом круге US Open 20-летняя москвичка переиграла 10-ю ракетку мира, чемпионку турнира-2017 американку Слоан Стивенс. Чтобы оказаться в основной сетке Открытого чемпионата США, Анне пришлось переиграть множество соперниц на отборочных соревнованиях. Теперь она наконец одержала первую победу в одиночном разряде турнира «Большого шлема».

«Я очень рада победе. Счастлива, что сыграла на этом корте и насладилась атмосферой. Именно ради такого я и тренируюсь: чтобы играть с топ-соперницами на крупных аренах. Думаю, все ради этого тренируются. Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и не слишком много думала о сопернице. Я пыталась действовать как можно лучше», — прокомментировала Калинская после матча.

Россиянка родилась в Москве в спортивной семье. Её папа Николай Дмитриевич — начальник сборной России по бадминтону, в прошлом бадминтонист, мастер спорта СССР. А старший брат — Николай Николаевич (разница между детьми пять лет) — является полузащитником футбольного клуба ФНЛ «Томь» (Томск).