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Российская теннисистка захотела «подложить памперс» в матче с Сереной Уильямс 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Российская теннисистка захотела «подложить памперс» в матче с Сереной Уильямс
Фото: Lenta.ru
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вспомнила свой первый матч против американки Серены Уильямс. Ее слова приводит Eurosport.
«У меня коленки затряслись. Считай, уже памперс надо было подкладывать», — заявила Кузнецова. Россиянка вспомнила о том, что сыграла против Уильямс в 16-летнем возрасте. Тогда теннисистки столкнулись в парном разряде. Победы добилась пара Кузнецовой.
«Когда выходят играть с Сереной, половина матча уже проиграна заранее. Она это знает и подавляет на психологическом уровне», — отметила Кузнецова.
Кузнецова дважды становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде и один раз в парном разряде.
Уильямс — 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, на счету американки четыре золотых медали Олимпийских игр.
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Теннис , Светлана Кузнецова , Серена Уильямс , Eurosport
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