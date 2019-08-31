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Надаль спас ребенка от толпы фанатов на US Open 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Надаль спас ребенка от толпы фанатов на US Open
Фото: РИА Новости
После матча Открытого чемпионата США (US Open) испанский теннисист Рафаэль Надаль (Rafael Nadal) пришел на помощь ребенку, который попал в давку во время автограф-сессии, сообщает РИА Новости.
Теннисист общался с поклонниками, когда раздался плач ребенка.
Надаль моментально выхватил его из толпы, забрав за перегородку, которая отделяла его от собравшихся, и принялся утешать и гладить по голове. Ребенок еще всхлипывал какое-то время, но потом успокоился и завороженно наблюдал, как теннисист оставляет свой автограф для него на белой бейсболке.
Собравшиеся вокруг женщины умилялись столь трогательному общению спортсмена с малышом. Видео инцидента выложено на официальной странице турнира в Twitter.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Теннис , Рафаэль Надаль , РИА Новости
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