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Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open 

Газета.Ru + ещё 69 6 часов назад
Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Фото: РИА Новости
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
В матче четвертого раунда отечественный спортсмен оказался сильнее представителя Германии Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась немногим больше двух с половиной часов.
В следующем этапе турнира 23-летний теннисист встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Чемпионат проходит с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнования составляет $57,24 млн Стоит отметить, что для Медведева это первый выход в 1/4 финала турниров "Большого шлема". На данный момент он занимает в рейтинге ATP пятую строчку, Кепфер в свою очередь расположился на 84 позиции.
Ранее сообщалось, что американка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.
Теннис. US Open. 4-й круг
Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кепфер (Германия) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)
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Теннис , Стэн Вавринка , Новак Джокович , Серена Уильямс , Даниил Медведев
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