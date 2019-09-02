Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

В матче четвертого раунда отечественный спортсмен оказался сильнее представителя Германии Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась немногим больше двух с половиной часов.

Чемпионат проходит с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнования составляет $57,24 млн Стоит отметить, что для Медведева это первый выход в 1/4 финала турниров "Большого шлема". На данный момент он занимает в рейтинге ATP пятую строчку, Кепфер в свою очередь расположился на 84 позиции.

Ранее сообщалось, что американка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Теннис. US Open. 4-й круг

Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кепфер (Германия) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)