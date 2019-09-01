15-летняя теннисистка расплакалась после поражения от Осаки

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф расплакалась на послематчевом интервью после поражения от японки Наоми Осаки в матче Открытого чемпионата США (US Open).

We aren't even going to lie. We're all crying. 😭@Naomi_Osaka_ | @CocoGauff | #USOpen pic.twitter.com/ME26VSNyoL— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019 Стоит отметить, что на интервью Гауфф позвала сама Осака. Американка не могла сдержать эмоции и дала волю чувствам, отметив, что относится к сопернице с большим уважением. После этого Осака подошла к своей юной сопернице, обняла ее и пожелала удачи.

Отметим, что следующей соперницей Осаки станет швейцарка Белинда Бенчич.

Ранее сообщалось, что испанский теннисист Рафаэль Надаль во время турнира Открытого чемпионата США (US Open) спас маленького мальчика, которого едва не задавила толпа фанатов.