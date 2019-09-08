Мертенс и Соболенко выиграли US Open в парном разряде 

Бельгийка Элизе Мертенс и представительница Белоруссии Арина Соболенко стали победительницами заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
В финале Мертенс и Соболенко в двух сетах взяли верх над белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти.
Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу белорусско-бельгийского дуэта.
Ранее сообщалось, что Бьянка Андрееску стала первой представительницей Канады, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде.