Мертенс и Соболенко выиграли US Open в парном разряде

Матч продолжался 1 час 37 минут и завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу белорусско-бельгийского дуэта.

RT на русском: последние новости

Сафин предположил, что Медведеву под силу стать первой ракеткой мира

Медведев: в конце третьего сета уже представлял, что буду говорить после поражения

Медведев признался, что будет удивлён освистыванию фанатов в финале US Open