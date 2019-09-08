Уильямс прокомментировала поражение в US Open

Уильямс дала комментарий после поражения в финале US Open

Большое спасибо болельщикам. Такая поддержка для меня многое значит. Вы были невероятны все две недели. Большое вам спасибо. При счете 1:5 я старалась задержаться здесь чуть подольше. Честно говоря, фанаты так хорошо поддерживали меня, это вдохновляло. Я очень благодарна за это. Андрееску провела невероятный матч. Поздравляю ее, я за нее очень рада. Она показала потрясающий теннис, жаль, что я не сыграла лучше. Если кто-то и мог выиграть этот турнир, кроме Винус, хорошо, что это была Бьянка. Для меня большая честь оказаться здесь. Я горжусь, что продолжаю соревноваться на таком уровне. Потому что в этом виде спорта непросто соревноваться на протяжении долгого времени, — цитирует Уильямс-младшую официальный сайт турнира.

Стоит отметить, что для 19-летней Андрееску это первый US Open в профессиональной карьере. 37-летняя американка шесть раз побеждала на Открытом чемпионате США. Андрееску еще никогда не проходила на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше второго раунда.