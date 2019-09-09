Почти сломал Надаля. Обидное поражение Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходили на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".
23-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Спортсмены встретились друг с другом второй раз, 11 августа Медведев играл с Надалем в финале "Мастерса" в Монреале и уступил в двух сетах.
Первый сет финального матча прошел в упорной борьбе, но в решающий момент испанец сделал необходимый брейк, во втором Надаль победил быстрее и увереннее, вызвав ощущение, что следующий отрезок игры станет заключительным. Медведев проигрывал 1:3, но сумел переломить ход встречи и выиграть со счетом 7:5. В четвертом сете на игре Надаля сказалась усталость, он начал ошибаться, Медведев же наоборот раскрепостился и понял, как эффективно противостоять Надалю.
Решающий, пятый сет стал кульминацией драматизма всей встречи. Начало осталось за россиянином, но потом успешную серию выдал Надаль, при счете 5:2 показалось, что он уже окончательно развернул ход матча в свою пользу. Но Медведев не сдавался до последнего и взял два гейма подряд — 5:4. В последнем гейме он отыграл два матчбола, но Надаль все же собрался и завоевал свой 19-й титул Большого шлема. Матч продолжался 4 часа 49 минут.
Про сложные отношения Медведева с американской публикой на этом турнире говорили уже много раз. Если после матча третьего круга россиянина освистывали за неспортивное поведение, из-за чего Медведеву пришлось даже извиняться перед болельщиками в послематчевых интервью, то в полуфинале публика Медведева поддержала. В начале финальной встречи симпатии большинства зрителей были на стороне многократного победителя турниров Большого шлема, но в третьем сете над кортом уже раздавалось поддерживающее скандирование в честь Медведева. В четвертом и пятом сетах зрители даже посвистывали в сторону Надаля, который, по их мнению, начинал тянуть время после неудачных действий, но по завершении матча трибуны стоя аплодировали обоим спортсменам.
Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема, тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин. Россияне четырежды выигрывали турниры Большого шлема. Сафин побеждал в Австралии (2005) и США (2000), Евгений Кафельников — во Франции (1996) и Австралии (1999).
"В третьем сете думал, что скоро уже произносить речь"
После матча соперники по традиции сказали много лестных слов в адрес друг друга. Даниил в своей речи на корте много шутил, чем вызвал восторг местной публики.
"Я хочу поздравить Рафу, 19-й титул — это что-то невероятное. Когда я смотрел на экран после матча и показывали его первый титул, второй, девятнадцатый, я подумал: "Если бы выиграл я, что бы они показали?" — сказал он.
Также он признался, что по ходу матча стал готовиться к поражению в трех сетах. "Откровенно говоря, в третьем сете я уже думал, что буду говорить через несколько минут в своей речи после поражения. Но потом я решил, что буду бороться за каждый мяч, хотя выиграть, наверное, все равно нереально. Вы видели, что из этого получилось", — сказал Медведев.
Надаль в своей речи поблагодарил болельщиков и свою команду, назвал финал потрясающим, а также выразил уважение своему сопернику.
"Даниил провел хорошее лето, сегодня все увидели, почему он стал четвертым номером в мировом рейтинге в свои 23 года. Он действовал невероятно, хорошая работа с его стороны и со стороны его команды. Уверен, у него еще будет много шансов завоевать здесь титул", — сказал Надаль.
Упущенный шанс Медведева
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон после матча высказал мнение, что этот финал войдет в историю. По его словам, теннисисты продемонстрировали уникальную игру, но российский спортсмен все же упустил шанс победить.
"Это просто сумасшествие, такого я еще не видел, это опыт Надаля и упущенный шанс Медведева. Необыкновенное счастье Надаля в том, что он остался стоять на ногах, не упал и остался верен себе. Его заслуги в теннисе величайшие, и то, что Медведев дал такой бой в финале, связано только с его талантом, характером, патриотическим отношением к делу", — сказал Камельзон.
"В пятом сете Медведев упустил Надаля, когда вел 40:0, он должен был взять этот гейм. Но Даниил немного дал волю себе, сделал вдох, который не стоило делать. Надо было брать этот гейм и тогда все могло бы повернуться в другую сторону, но игра есть игра. На сегодняшний день в теннисном мире Медведев — герой номер один, это фантастический финал", — добавил собеседник ТАСС.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с ТАСС отметил, что Медведеву в финале не хватило удачи. "Это был выдающийся матч и выдающийся турнир для Медведева. К сожалению, не хватило удачи, в начале пятого сета преимущество Дани было значительным, и надо такие моменты реализовывать. В любом случае Медведеву есть куда расти, и это радует. Сейчас же ему нужно отдохнуть после такого похода", — сказал Тарпищев.
Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. 23-летний россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в обновленном рейтинге, который будет опубликован по итогам US Open, он поднимется на четвертое место. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, на нем выступят восемь лучших теннисистов по итогам сезона. В активе Надаля стало 19 побед на турнирах Большого шлема, по этому показателю испанец занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 20 побед.
Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев — $1,9 млн В 2018 году в мужском одиночном турнире победу одержал Джокович.