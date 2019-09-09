Почти сломал Надаля. Обидное поражение Медведева

Почти сломал Надаля. Медведев в пяти сетах проиграл в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходили на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

23-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, проиграл Надалю (2) со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Спортсмены встретились друг с другом второй раз, 11 августа Медведев играл с Надалем в финале "Мастерса" в Монреале и уступил в двух сетах.

Первый сет финального матча прошел в упорной борьбе, но в решающий момент испанец сделал необходимый брейк, во втором Надаль победил быстрее и увереннее, вызвав ощущение, что следующий отрезок игры станет заключительным. Медведев проигрывал 1:3, но сумел переломить ход встречи и выиграть со счетом 7:5. В четвертом сете на игре Надаля сказалась усталость, он начал ошибаться, Медведев же наоборот раскрепостился и понял, как эффективно противостоять Надалю.

Решающий, пятый сет стал кульминацией драматизма всей встречи. Начало осталось за россиянином, но потом успешную серию выдал Надаль, при счете 5:2 показалось, что он уже окончательно развернул ход матча в свою пользу. Но Медведев не сдавался до последнего и взял два гейма подряд — 5:4. В последнем гейме он отыграл два матчбола, но Надаль все же собрался и завоевал свой 19-й титул Большого шлема. Матч продолжался 4 часа 49 минут.

Про сложные отношения Медведева с американской публикой на этом турнире говорили уже много раз. Если после матча третьего круга россиянина освистывали за неспортивное поведение, из-за чего Медведеву пришлось даже извиняться перед болельщиками в послематчевых интервью, то в полуфинале публика Медведева поддержала. В начале финальной встречи симпатии большинства зрителей были на стороне многократного победителя турниров Большого шлема, но в третьем сете над кортом уже раздавалось поддерживающее скандирование в честь Медведева. В четвертом и пятом сетах зрители даже посвистывали в сторону Надаля, который, по их мнению, начинал тянуть время после неудачных действий, но по завершении матча трибуны стоя аплодировали обоим спортсменам.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира серии Большого шлема, тогда до решающей встречи Открытого чемпионата Австралии добрался Марат Сафин . Россияне четырежды выигрывали турниры Большого шлема. Сафин побеждал в Австралии (2005) и США (2000), Евгений Кафельников — во Франции (1996) и Австралии (1999).

"В третьем сете думал, что скоро уже произносить речь"

После матча соперники по традиции сказали много лестных слов в адрес друг друга. Даниил в своей речи на корте много шутил, чем вызвал восторг местной публики.

"Я хочу поздравить Рафу, 19-й титул — это что-то невероятное. Когда я смотрел на экран после матча и показывали его первый титул, второй, девятнадцатый, я подумал: "Если бы выиграл я, что бы они показали?" — сказал он.

Также он признался, что по ходу матча стал готовиться к поражению в трех сетах. "Откровенно говоря, в третьем сете я уже думал, что буду говорить через несколько минут в своей речи после поражения. Но потом я решил, что буду бороться за каждый мяч, хотя выиграть, наверное, все равно нереально. Вы видели, что из этого получилось", — сказал Медведев.

Надаль в своей речи поблагодарил болельщиков и свою команду, назвал финал потрясающим, а также выразил уважение своему сопернику.

"Даниил провел хорошее лето, сегодня все увидели, почему он стал четвертым номером в мировом рейтинге в свои 23 года. Он действовал невероятно, хорошая работа с его стороны и со стороны его команды. Уверен, у него еще будет много шансов завоевать здесь титул", — сказал Надаль.

Упущенный шанс Медведева

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон после матча высказал мнение, что этот финал войдет в историю. По его словам, теннисисты продемонстрировали уникальную игру, но российский спортсмен все же упустил шанс победить.

"Это просто сумасшествие, такого я еще не видел, это опыт Надаля и упущенный шанс Медведева. Необыкновенное счастье Надаля в том, что он остался стоять на ногах, не упал и остался верен себе. Его заслуги в теннисе величайшие, и то, что Медведев дал такой бой в финале, связано только с его талантом, характером, патриотическим отношением к делу", — сказал Камельзон.

"В пятом сете Медведев упустил Надаля, когда вел 40:0, он должен был взять этот гейм. Но Даниил немного дал волю себе, сделал вдох, который не стоило делать. Надо было брать этот гейм и тогда все могло бы повернуться в другую сторону, но игра есть игра. На сегодняшний день в теннисном мире Медведев — герой номер один, это фантастический финал", — добавил собеседник ТАСС.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с ТАСС отметил, что Медведеву в финале не хватило удачи. "Это был выдающийся матч и выдающийся турнир для Медведева. К сожалению, не хватило удачи, в начале пятого сета преимущество Дани было значительным, и надо такие моменты реализовывать. В любом случае Медведеву есть куда расти, и это радует. Сейчас же ему нужно отдохнуть после такого похода", — сказал Тарпищев.

Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. 23-летний россиянин занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в обновленном рейтинге, который будет опубликован по итогам US Open, он поднимется на четвертое место. Ранее Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, на нем выступят восемь лучших теннисистов по итогам сезона. В активе Надаля стало 19 побед на турнирах Большого шлема, по этому показателю испанец занимает второе место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру , на счету которого 20 побед.

Открытый чемпионат США является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составил $57 млн, Надаль получил за победу $3,85 млн, Медведев — $1,9 млн В 2018 году в мужском одиночном турнире победу одержал Джокович.