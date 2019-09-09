Заставил Надаля паниковать: как Медведев упустил победу на US Open

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Встреча, которая длилась почти 5 часов, завершилась победой испанца. «Газета.Ru» — о том, как российский теннисист едва не додавил великого Надаля, завоевавшего свой 19-й титул «Большого шлема».

Сам выход Даниила Медведева в финал Открытого чемпионата США стал сенсацией турнира и огромным достижением для всего российского тенниса. В последний раз представитель России в мужском одиночном разряде участвовал в решающем матче турнира «Большого шлема» аж в далеком 2005 году: тогда Марат Сафин в четырех сетах справился с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом в финале Australian Open (1:6, 6:3, 6:4, 6:4). Теперь же шанс вернуть Россию на подиум выпал 23-летнему Медведеву, на пути к очной встрече с Рафаэлем Надалем выбившему Праджнеша Гуннесварана, Уго Дельяна, Фелисьяна Лопеса, Доминика Кепфера, Стэна Вавринку Григора Димитрова . В своей карьере Даниил вышел на матч против испанца лишь второй раз — ранее россиянин уступил Надалю в финале «Мастерса» в Монреале.

Обидное поражение в двух сетах (3:6, 0:6) сыграло Медведеву на руку. К финалу US Open он подошел совершенно в ином расположении духа, в результате чего едва не обыграл испанца в дебюте. В первой партии Даниил реализовал три брейк-пойнта и даже заставил Надаля совершить двойную ошибку на своей первой подаче, однако к середине сета Рафаэль взял игру под свой контроль и, вернув свой брейк после в четвертом гейме, не позволил Медведеву рассчитывать на тай-брейк. На второй сет испанец вышел более раскрепощенным и уверенным в себе, заставив оппонента ошибаться. Надаль взял два брейка, а также выиграл один гейм под ноль. Казалось, что на этом матч для Медведева завершен. Понимал это и сам Даниил, особенно, когда стал проигрывать в третьем сете со счетом 1:3. Однако россиянину удалось перевернуть ход встречи и одну партию отыграть.

Подъем Медведева оказался для Надаля неожиданным. К тому же испанец к этому моменту заметно устал. У Рафаэля вновь последовали ошибки, в том числе и на своей подаче, чем воспользовался Даниил, нашедший в себе силы довести матч до решающей пятой партии.

Причем начало сета осталось именно за россиянином, однако удержать преимущество 23-летний теннисист не сумел. Надаль своими мощными подачами по центру застал Медведева врасплох. К тому же игру стал отдавать и сам Даниил: в пятом гейме он вел 40:0, однако умудрился отдать очко Надалю, сорвав несколько ударов и попав два раза в сетку. При счете 5:2 на матчбол мог подавать титулованный испанец, но удивительным образом Медведев сумел отыграть два гейма подряд, в том числе лишив Надаля двух матчболов.

Championship Point 💪💪



The moment @RafaelNadal captured his 4th title in Flushing Meadows…#USOpen pic.twitter.com/f4HF6pFCEU— US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2019 г. Впрочем, до сенсационного камбэка сил у Даниила не хватило: своей мощнейшей подачей испанец взял свой 19-й титул «Большого шлема» и 4-й — на Открытом чемпионате США.

Таким образом, Надаль впервые сократил отставание по количеству побед в турнирах «Большого шлема» от Роджера Федерера до одной, став при этом самым возрастным чемпионом US Open после 35-летнего Кена Роузуолла.

После матча Даниил Медведев не поскупился на лестные высказывания в адрес испанца.

«Хочу поздравить Рафу. 19 «Больших шлемов» — это просто невероятно, возмутительно. Хочу поздравить его и его команду, вы потрясающие. Ты так играешь, что даже смешно. С тобой очень тяжело. И я смотрел на экран, там показывали твой первый «Шлем», второй, девятнадцатый. И я подумал: «Если б я выиграл, что они могли бы показать?» То, что ты сделал для тенниса в целом… Сотни миллионов детей смотрят на тебя и тоже хотят играть. Это потрясающе для нашего спорта. Спасибо и еще раз поздравляю», — заявил Медведев.

Комментируя свой неожиданный камбэк, россиянин признался, что в третьем сете в один момент уже смирился с поражением и даже начал готовить речь для интервью, однако сумел найти в себе силы для того, чтобы не проиграть 0:3 и продолжить борьбу за титул.

«Если честно, я уже думал, что буду говорить в речи, а то она уже через 20 минут. Поражение в трех сетах в первом финале… Я старался бороться, но не получалось. И я думал, что все равно нужно бороться за каждый мяч, а там посмотрим, что выйдет. Вышло хорошо. К сожалению, матч не закончился в мою пользу», — подчеркнул Даниил.

Не оставил без внимания Медведев и зрителей. На этом US Open у россиянина сложились плохие отношения с публикой, которая то и дело ждала осечки отечественного теннисиста. Даниил же после каждой своей победы саркастично танцевал и уверял, что любая критика, гул и свист со стороны американских зрителей лишь придает ему новую мотивацию, за счет чего он и пробился в финал. Продолжилось давление на россиянина и в финале, где каждое удачное действие Надаля и ошибка Медведева вызывали громкие аплодисменты со стороны болельщиков. Обратился к публике Даниил и в этот раз, но уже в совершенно ином тоне.

«В начале турнира я это сказал по-плохому, но теперь говорю по-хорошему: ваша энергия привела меня в финал. Этот день навсегда останется в памяти, потому что я играл на самом большом корте в мире тенниса. В третьем сете уже думал, что буду говорить на церемонии, но вы подтолкнули меня, чтобы я продлил матч, потому что хотели посмотреть побольше тенниса. Из-за вас я бился как сумасшедший», — заключил Медведев.

Возможно, после такого исторического пятичасового триллера отношение американской публике на следующих турнирах US Open к Даниилу резко изменится. Этому может поспособствовать не только огненная послематчевая речь россиянина, но и лестный комментарий самого Надаля.

«Первое, что бы я хотел сказать после этого потрясающего матча, — прекрасная игра, которую показал сегодня Даниил. Он уже 4-й в мире — это потрясающий прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы», — подчеркнул испанец.

Говоря о своей победе, Рафаэль отметил, что это был один из самых напряженных и трудных матчей в его богатой карьере. По его словам, добиться успеха ему удалось во многом за счет эмоций и благодаря поддержке болельщиков.

«Вы видели, сколько нервов, один из самых напряженных матчей. Как я проиграл в пятом сете при 5:2. Извините, я очень эмоционален. Хочу поблагодарить всех организаторов турнира, всех, кто был вокруг нас и помогал нам», — сказал Надаль.

Работоспособность испанца отметил и единственный в истории российский победитель US Open Марат Сафин, который прокомментировал встречу Рафы с Даниилом в эфире Первого канала. По мнению экс-первой ракетки мира, Надаль преуспел бы и в футболе.

«Надаль мог бы играть у нас в «Зените» или «Спартаке». Реально очень хорошо играет в футбол. Он был бы там лучшим», — заявил Сафин.

Что касается Медведева, то большие надежды на 23-летнего теннисиста возложил олимпийский чемпион Сиднея-2000 и вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников . Как отметил прославленный теннисист, для Даниила этот финал станет далеко не последним на турнирах «Большого шлема».

Поддержал данную позицию и глава ФТР Шамиль Тарпищев , выразивший мнение, что одержать историческую победу Медведеву помешали отсутствие удачи и нереализация своих моментов. В частности, он вспомнил эпизод в пятом сете, когда россиянин неожиданно отдал свой гейм, который мог выиграть «всухую».