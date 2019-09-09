Медведев признался в любви к Нью-Йорку 

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от прошедшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США, передает "Матч ТВ".
В финале турнира россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
"Нью-Йорк, люблю тебя! Поздравляю Рафу с победой, он невероятный спортсмен и чемпион. Для меня эти две недели были самыми эмоциональными за всю мою жизнь! Но спасибо за энергию, которую вы мне дали. До следующего года, US Open", — написал Медведев в инстаграме.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов высказался о финале US Open с участием Медведева.