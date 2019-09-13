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Теннисист Медведев назвал причину тренировок за рубежом 

Lenta.ru + ещё 7 6 часов назад
Медведев назвал причину тренировок за рубежом
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях тренировочного процесса в России. Его слова приводит Vogue.
Медведев заявил, что страны-организаторы турниров серии «Большого шлема» заботятся о расходах спортсменов, и вследствие этого теннис становится более доступным. Он отметил, что в России ситуация менее благоприятная. Теннисист посчитал, что без финансовой поддержки извне добиться больших результатов отечественным спортсменам крайне проблематично.
По словам Медведева, он вместе с Кареном Хачановым живет и тренируется за рубежом (а данный момент Медведев вместе с семьей проживает в Монако — прим. «Ленты.ру»), чтобы показывать лучший результат.
«Мы искренне любим Россию, хотим выиграть Кубок Дэвиса для нашей родины», — подытожил он.
Медведев является четвертой ракеткой мира согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он дошел до финала Открытого чемпионата США (US Open) этого года. В решающем поединке россиянин в пяти сетах проиграл испанцу Рафалю Надалю. Медведев стал первым представителем России в финале турнира за последние 14,5 года.
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Теннис , Даниил Медведев , Lenta.ru
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