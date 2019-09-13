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Шарапова заявилась на турнир в Линце 

Вести.Ru + ещё 8 5 часов назад
Шарапова заявилась на турнир в Линце
Фото: EPA
Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в теннисном турнире в австрийском городе Линц с призовым фондом в 250 тысяч долларов, который пройдет с 7 по 13 октября. 32-летняя россиянка уже подала заявку на участие.
"У меня множество отличных воспоминаний о турнире в Линце, и я рада вернуться сюда и увидеть так много моих потрясающих поклонников", — опубликовала запись в своем личном Twitter-аккаунте уроженка Нягани.
Напомним, что предыдущим турниром, в котором Шарапова принимала участие, был Открытый чемпионат США. Она покинула розыгрыш турнира после поражения в первом круге от американки Серены Уильямс. После этого Мария покинула Топ-100 мирового рейтинга WTA.
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