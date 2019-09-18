Шарапова не считает Россию своим домом

Шарапова заявила, что не считает Россию домом

Российская теннисистка Мария Шарапова в интервью изданию Condé Nast Traveller заявила , что не считает РФ своим домом. Спортсменка отметила, что ее дом находится в США, тем не менее она ощущает сильную связь с Россией.

Шарапова подчеркнула, что переехав в Штаты из-за тенниса, она быстро переняла местный образ жизни. Однако она отметила, что основы воспитания и культуры у неё русские.

«Многие мои родственники все так же проживают в России, поэтому я чувствую с ней сильную связь. Но мой дом — это США, конечно», — заявила теннисистка.