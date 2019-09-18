Шарапова не считает Россию своим домом

Российская теннисистка Мария Шарапова в интервью изданию Condé Nast Traveller заявила, что не считает РФ своим домом. Спортсменка отметила, что ее дом находится в США, тем не менее она ощущает сильную связь с Россией.
Шарапова подчеркнула, что переехав в Штаты из-за тенниса, она быстро переняла местный образ жизни. Однако она отметила, что основы воспитания и культуры у неё русские.
«Многие мои родственники все так же проживают в России, поэтому я чувствую с ней сильную связь. Но мой дом — это США, конечно», — заявила теннисистка.
Ранее Мария Шарапова после поражения Серене Уильямс в рамках турнира US Open подверглась критике со стороны американских любителей спорта. Российская спортсменка не сумела выйти во второй раунд турнира, уступив американке в первом круге со счетом 1:6, 1:6. Встреча продлилась чуть менее часа. Это 20-й (и 19-й подряд) проигрыш россиянки в матчах с Уильямс. Американская правозащитница Кимберли Крэншоу посоветовала Шараповой «перестать смешить людей», журналист Крис Уильямс сравнил спортсменку с тряпичной куклой, режиссёр Хавьер Бёрджин назвал противостояние спортсменок «десятилетним набиранием задницы», а журналист CNN Уэсли Эстид заявил, что не желает больше слышать об «этом соперничестве».