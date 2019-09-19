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«Мой дом — США!». Неужели Шарапова совсем отказалась от России? 

Чемпионат.com 1 час назад
Мария призналась, что домом для неё является США. Несмотря на сильную связь с Россией.

«Я быстро приняла этот образ жизни»

Бывшая первая ракетка мира, десятая обладательница «Карьерного шлема» в женском одиночном разряде за всю историю тенниса Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США, несмотря на связи с Россией. Впрочем, удивительного в этом мало — отец увёз её в Америку в раннем детстве, мечтая сделать звездой тенниса (и эта мечта сбылась), так что о России у Марии остались преимущественно детские воспоминания.
«Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был словно новый мир. Всё казалось новым, интересным, а многое — даже страшным. В первые годы было трудно. Но я быстро приняла этот образ жизни. Считаю Америку своим домом. Но основы моего воспитания, которые я очень ценю, — русские. У меня есть российский паспорт. Большая часть моих родственников живёт в России, с ними у меня сильная связь. Но мой дом, конечно, США», — заявила Шарапова.

Дом на берегу Тихого океана

Марию действительно многое связывает именно с Америкой. Здесь она росла, тренировалась, жила — и живёт сейчас. Кстати, при этом молодые люди, с которыми встречалась Шарапова, как раз не из США — словенец Саша Вуячич, болгарин Григор Димитров, британец Александр Гилкс. А вот дом себе Мария построила именно в этой стране. Стоит он на побережье Тихого океана, в Лос-Анджелесе. Она сама занималась всеми деталями дизайна этого дома. Конечно, над ним работали профессиональные архитекторы и дизайнеры, но окончательные решения по всем вопросам утверждала Шарапова, так что дом и всё пространство в нём выглядят именно так, как ей хотелось. Мария отмечала, что вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма и что ей всегда нравилось отсутствие лишних вещей.
Большая часть комнат спроектирована так, чтобы не нести в себе конкретный функционал — за исключением разве что кухни. В подвале есть две дорожки для боулинга, рядом с которыми висят приобретённые Шараповой в середине нулевых картины. Неширокий бассейн находится на улице вплотную к кухне, переходящей в гостиную. Есть и уголок японского сада с сосной и фонтаном.

Выставочные турниры в США

В США Мария проводит и выставочные соревнования — например, недавний турнир Greenbrier в Америке, где она заменила Серену Уильямс и сыграла в миксте с одним из братьев Брайан против Каролины Возняцки. Также недавно Шарапова вместе с американкой Мэдисон Кис приняла участие в челлендже Flip It For Good, проходящем при поддержке US Open. Его смысл заключается в том, чтобы необычным способом отправить пластиковую бутылку в корзину для мусора. Шарапова и Кис воспользовались для этого ракетками.
«Думаю, мы должны получить дополнительные очки за креативность. Гордимся, что помогаем US Open поддерживать чистоту и перерабатываем бутылки на месте», — написала американская теннисистка, опубликовавшая видео в «Инстаграме».
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Теннис , Видео , Статьи , Серена Уильямс , Александр Гилкс , Саша Вуячич , Григор Димитров , Мария Шарапова
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