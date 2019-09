«Я быстро приняла этот образ жизни»

Бывшая первая ракетка мира, десятая обладательница «Карьерного шлема» в женском одиночном разряде за всю историю тенниса Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США, несмотря на связи с Россией. Впрочем, удивительного в этом мало — отец увёз её в Америку в раннем детстве, мечтая сделать звездой тенниса (и эта мечта сбылась), так что о России у Марии остались преимущественно детские воспоминания.

Дом на берегу Тихого океана

Большая часть комнат спроектирована так, чтобы не нести в себе конкретный функционал — за исключением разве что кухни. В подвале есть две дорожки для боулинга, рядом с которыми висят приобретённые Шараповой в середине нулевых картины. Неширокий бассейн находится на улице вплотную к кухне, переходящей в гостиную. Есть и уголок японского сада с сосной и фонтаном.

Выставочные турниры в США

В США Мария проводит и выставочные соревнования — например, недавний турнир Greenbrier в Америке, где она заменила Серену Уильямс и сыграла в миксте с одним из братьев Брайан против Каролины Возняцки. Также недавно Шарапова вместе с американкой Мэдисон Кис приняла участие в челлендже Flip It For Good, проходящем при поддержке US Open. Его смысл заключается в том, чтобы необычным способом отправить пластиковую бутылку в корзину для мусора. Шарапова и Кис воспользовались для этого ракетками.