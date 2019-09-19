Медведев назвал свой самый любимый турнир

Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал о своем любимом турнире в теннисном сезоне.
"Турнир в Петербурге является моим любимым в году. Он влюбляет себя своей атмосферой. Об этом турнире многое говорит то, что сюда возвращается большое количество именитых спортсменов. Привык ли я играть при серьезной поддержке? Это часть нашего спорта. Результаты, которые ты показываешь, могут мотивировать других людей. Кто-то отдает своих детей на теннис. Это очень здорово. Меня нисколько не смущает поддержка", — приводит слова Медведева Sportbox.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что чувствовал во время матча против швейцарского теннисиста Роджера Федерера во время турнира в Монреале.