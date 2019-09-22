Медведев впервые выиграл турнир в России

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
Манчестер Сити
Манчестер Сити
8 0
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Герта
Герта
2 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Байер
Байер
2 0
Унион Унион
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
ЦСКА
ЦСКА
3 2
Краснодар Краснодар
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Алавес Алавес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Уотфорд Уотфорд
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
14:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
17:00
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
19:30
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Бавария Бавария
Майнц
Майнц
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
13:00
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта

Дома лучше. Теннисист Медведев впервые выиграл турнир в России 

ТАСС + ещё 34 39 минут назад
Медведев впервые выиграл турнир в России
Фото: © EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. 23-летнему теннисисту потребовалось два сета, чтобы одержать первую в карьере победу на турнире в России.
Встреча в Санкт-Петербурге прошла при аншлаге и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Призовой фонд в этом году составил $1,18 млн, Медведев получит $203,4 тыс. Чорич занимает 15-е место в рейтинге ATP, на турнире он был посеян под четвертым номером.
После игры 22-летний Чорич признался, что, несмотря на положительную статистику личных встреч, в этот вечер он ничего не мог сделать с россиянином.
"Даня просто невероятно играет сейчас. Последние 10 недель он действует восхитительно, и победа здесь полностью заслужена. Надеюсь, он продолжит так же — главное, чтобы был здоров и обходился без травм", — сказал Чорич.
Теннисисты встречались в шестой раз, Медведев одержал лишь вторую победу.
Медведев одержал свою шестую победу на турнирах ATP. Ранее в этом году он выиграл турнир в Софии и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
"Мой теннисный путь не был бы возможен без многих людей. Это и моя жена, как только я сделал ей предложение, я играю с каждым днем лучше и лучше. Если бы не мама, я бы не начал играть в теннис, папа всегда поддерживал материально и морально", — сказал Медведев после победы.
Медведев — пятый действующий теннисист, которому удалось дойти до финала на пяти турнирах ATP подряд. Ранее подобного достижения добивались серб Новак Джокович, Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.
"Я всем все доказал этой победой, думаю. Кто-то говорил, что я еду сюда, чтобы просто показать себя", — сказал Медведев.
St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250 (победитель получает 250 рейтинговых очков). Но как признался ТАСС генеральный директор турнира Александр Медведев, организаторы St. Petersburg Open ведут переговоры с ATP о повышении статуса турнира.
"Мы работаем над этим, но, к сожалению, не все зависит от нас. Ведем переговоры с АТР. Уверен, мы достойны быть в категории 500 или 1000", — заявил он.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Российская теннисистка Хромачева дисквалифицирована на месяц за коррупционные действия Российская теннисистка Хромачева дисквалифицирована на месяц за коррупционные действия Теннисистка из Абхазии, которую разыскивали МВД Абхазии и РФ, найдена Теннисистка из Абхазии, которую разыскивали МВД Абхазии и РФ, найдена Теннисист Медведев считает, что победу в матче с Рублевым ему принесла уверенность в себе Теннисист Медведев считает, что победу в матче с Рублевым ему принесла уверенность в себе
Комментарии
Теннис , Новак Джокович , Александр Медведев , Рафаэль Надаль , Даниил Медведев , Роджер Федерер , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ливерпуль» обыграл «Челси»
«Ливерпуль» обыграл «Челси»
WADA дало РФ три недели
WADA дало РФ три недели258
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «МЮ»
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «МЮ»
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
​Хохлов намекнул на скорую отставку
​Хохлов намекнул на скорую отставку1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение