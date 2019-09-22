Дома лучше. Теннисист Медведев впервые выиграл турнир в России

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл хорвата Борну Чорича в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. 23-летнему теннисисту потребовалось два сета, чтобы одержать первую в карьере победу на турнире в России.

Встреча в Санкт-Петербурге прошла при аншлаге и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Призовой фонд в этом году составил $1,18 млн, Медведев получит $203,4 тыс. Чорич занимает 15-е место в рейтинге ATP, на турнире он был посеян под четвертым номером.

После игры 22-летний Чорич признался, что, несмотря на положительную статистику личных встреч, в этот вечер он ничего не мог сделать с россиянином.

"Даня просто невероятно играет сейчас. Последние 10 недель он действует восхитительно, и победа здесь полностью заслужена. Надеюсь, он продолжит так же — главное, чтобы был здоров и обходился без травм", — сказал Чорич.

Теннисисты встречались в шестой раз, Медведев одержал лишь вторую победу.

Медведев одержал свою шестую победу на турнирах ATP. Ранее в этом году он выиграл турнир в Софии и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю

"Мой теннисный путь не был бы возможен без многих людей. Это и моя жена, как только я сделал ей предложение, я играю с каждым днем лучше и лучше. Если бы не мама, я бы не начал играть в теннис, папа всегда поддерживал материально и морально", — сказал Медведев после победы.

Медведев — пятый действующий теннисист, которому удалось дойти до финала на пяти турнирах ATP подряд. Ранее подобного достижения добивались серб Новак Джокович , Надаль, швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей.

"Я всем все доказал этой победой, думаю. Кто-то говорил, что я еду сюда, чтобы просто показать себя", — сказал Медведев.

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250 (победитель получает 250 рейтинговых очков). Но как признался ТАСС генеральный директор турнира Александр Медведев , организаторы St. Petersburg Open ведут переговоры с ATP о повышении статуса турнира.