14-летняя теннисистка пропала в Москве

В России начались масштабные поиски 14-летней абхазской пинг-понгистки, сбежавшей на встречу с парнем из соцсетей. О развернутой дипломатами и полицией операции сообщает Sputnik-Абхазия со ссылкой на посольство страны.

«Мы обратились в Министерство иностранных дел России для оказания содействия в поисках Эрики Кварчия. Также будем обращаться в Следственный комитет России», — сказал Игорь Ахба, посол Абхазии в РФ.

Эрика Кварчия авиарейсом Самара-Москва прибыла в аэропорт Внуково вечером 18 сентября. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Посольство Абхазии в РФ, полиция двух стран ведут поиск юной теннисистки.

Полицейские уже отсмотрели видеокамеры наблюдения во Внуково, которые зафиксировали прибытие девушки. На кадрах видно, что Эрика обнимается с неизвестным молодым человеком. Уже известно, что пинг-понгистка переписывалась с незнакомцем в соцсетях несколько недель подряд, и решилась на встречу с ним, пишет телеграм-канал Baza.

Эрика Кварчия — перспективная спортсменка, будущая надежда России и Абхазии. Она занимается настольным пинг-понгом с детства, учится в самарской школе Олимпийского резерва, мастер спорта России по настольному теннису. В 14 лет завоевала путевку на первенство РФ.