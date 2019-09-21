«Медведев не человек!» Россиянину удался эффектный удар в Санкт-Петербурге

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев продемонстрировал удивительную скорость и выносливость в одном из розыгрышей полуфинального матча турнира в Санкт-Петербурге с Егором Герасимовым из Беларуси — 7:5, 7:5.

При счёте 3:3 во втором сете россиянин догнал непростой укороченный удар соперника. После этого Герасимов вышел к сетке и с лёта пробил в пустую часть корта. Однако Медведев сумел догнать мяч и выполнил «свечу». Герасимов до неё не дотянулся.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Tennis TV, написавшем об этом розыгрыше: «Даниил Медведев не человек!».