«Теперь я один из них». Медведев догнал «Большую тройку»

«Теперь я один из них». Даниил Медведев уже догнал «Большую тройку»

Россиянин поймал волну. Он всем всё доказал, оставаясь осьминогом на корте, а лет через 10 планирует заменить Сафина на месте комментатора.

Даниил Медведев вписал своё имя в историю российского тенниса, став всего лишь четвёртым россиянином — победителем турнира в Санкт-Петербурге. Причём, вернул трофей на родину Даниил спустя 15 лет. Предыдущим россиянином — чемпионом города на Неве был Михаил Южный в далёком 2004 году. Теперь у Медведева 6 титулов в карьере, он укрепился на 4-м месте рейтинг-листа ATP, а впереди лишь «Большая тройка», атаку на позиции которой он продолжит в концовке этого сезона и начале следующего. При всём том внимании, которое свалилось на Даниила в последние недели, он продолжает откровенно и развёрнуто отвечать на вопросы журналистов. Вот что рассказал Даниил Медведев после победы в финале Санкт-Петербурга над Борной Чоричем.

— Чем вы объясните, что во втором сете в последних геймах соперник просто не знал, что с вами делать? Помогло то, что вы выиграли первый сет, поэтому во втором вы его задавили психологически, технически?

— Тяжело каждый раз найти причину. У меня каждый раз бывают такие матчи, поэтому я думаю, это связано с моим стилем игры. Слышал, что Егор Герасимов сказал про меня, что я, как осьминог, вцепляюсь и не отпускаю. Это действительно так, я стараюсь как можно больше проблем доставить сопернику, и очень часто во втором сете они могут из-за этого «сломаться». Первые три круга соперники не ломались, было очень тяжело, а сегодня как раз-таки произошло то, что я чаще всего делаю. Я сумел своей тактикой, своей игрой поломать игру Чорича. Потом мы уже видели ошибки, которые он не должен был допускать, из-за этого получился такой счёт.

— Какие великие игроки в разное время вашей теннисной карьеры влияли на вас? Какие конкретные качества для вас были важны?

— В первую очередь это Марат Сафин . Когда в туре выступал Евгений Кафельников , я был очень молодой и не застал все его победы и игры. Когда мне было 8-10 лет, когда я хоть как-то начинал понимать теннис, у Марата Сафина были лучшие годы его карьеры. Очень хорошо помню, как он в Австралии обыграл Роджера [Федерера] в полуфинале, а в финале [Ллейтона] Хьюитта, когда весь стадион болел против него, а мы с ребятами на тренировке старались как можно сильнее его поддерживать, чтобы перекричать австралийцев. Сейчас понимаю, что это какая-то глупость (смеётся). Естественно, это Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный. Все равно стараешься брать пример со своих соотечественников больше всего, и они действительно были крутыми теннисистами, может быть не легендарными, но действительно очень крутыми. Всё равно я также смотрю на Роджера, Новака [Джоковича], [Энди] Маррея и [Рафаэля] Надаля. Я даже мечтать не мог, что буду оказываться с ними не то что на одном корте против них, а хотя бы в одной раздевалке или хотя бы сделать с ними фото. А теперь я, можно сказать, один из них в каком-то плане, хотя бы потому, что я — профессиональный теннисист.

— Складывается впечатление, что чем сложнее соперник для вас, тем интереснее получается ваша игра, как будто у вас интерес к такой сложной игре больше. Это действительно так?

— Нет. Я всегда говорю, что я каждый матч, неважно с кем я играю, стараюсь играть от первого мяча до последнего. Другое дело бывает, как вчера с Егором [Герасимовым], я не перестаю повторять, что для меня это игрок топ-50 по уровню игры, но всё равно ты выходишь, ты вроде бы знаешь, что у него рейтинг 120, а он начинает тебе эйсы под линию подавать, когда я вроде обычно хорошо принимаю такие подачи. Ты про себя говоришь: «Ну как же так, почему вот именно сегодня он опять играет так сильно?!». Только если что-то подсознательное работает в этом плане, а так, если говорить то, как я готовлюсь к матчу, то я готовлюсь к каждому сопернику одинаково — будь то Рафа Надаль или Егор Герасимов.

— В прошлом году вы говорили, что в теннисе главное поймать волну. Сейчас вы поймали самую высокую волну. Как планируете её удержать, так, чтобы её хватило не на месяц, а на годы? Как вы планируете справляться с той навалившейся на вас в связи с успехами медийной активности, контрактной и рекламной? Как планируете работать с этим и совмещать, чтобы продолжать побеждать?

— Да, во-первых, действительно, я, наверное, сейчас поймал самую высокую волну в своей карьере. Это даже сравнивать не с чем. На самом деле — это правда. Чем выше волна, тем больнее падать. Я, правда, понимаю, насколько важно продолжать усердно тренироваться, усердно работать. В моём понимании, в теннисе невозможно оставаться на одном месте. Ты или растёшь, как игрок, идёшь вверх каждый день, или падаешь. Даже если в рейтинге ты остаёшься на одном месте, это всё равно значит, что ты продолжаешь усердно работать над собой. Не прекращаешь делать этого и стараешься быть лучше. Могу сказать, что перед турниром в Санкт-Петербурге у меня были к себе вопросы: «Смогу ли я подтвердить то, что сделал в Америке?», «Смогу ли я играть в этот же теннис?», «Справлюсь ли я со всей медийной активностью?». Я думаю, что я всем всё доказал и буду продолжать в том же духе.

— Даниил, вы лидируете по количеству выигранных и проведённых матчей в сезоне. У вас уже сыграно 25 турниров за сезон. Планируете ли как-то сокращать нагрузку в следующем году?

— Я, если честно, не знаю, сколько турниров точно я сыграл в этом году. Я в любом случае, как могу, забочусь о своём теле. Например, решение приехать сюда играть турнир не было бы принято, естественно, если бы я был не готов физически. Но мы с командой решили, что я готов. Но, если честно, бедро, которое я повредил в матче с Вавринкой, чуть-чуть побаливало тут, во время турнира. Послезавтра вернусь во Францию, поговорю с докторами, и будем решать, как строить календарь на концовку сезона.

— Ваш тренер Жиль Сервара уже что-то вам написал?

— А я ещё не успел посмотреть. Я увидел 55 сообщений на телефоне и не стал смотреть пока, кто писал и что писал (смеётся).

— Комментарии вашего финала на US Open-2019 от Марата Сафина наделали шуму. Скажите, а вы можете представить себя также лет через 10-15 комментатором? Допустим турнира в Петербурге, когда какой-то мальчишка будет на корте, который сегодня был болбоем на вашем матче?

— Надо книг больше читать. Потому что, к сожалению, живу, надо быть честным, в Монако. И, естественно, только с женой удаётся разговаривать на русском. Или говорить некорректно на камеру. Действительно надеюсь, что буду способен на это через 10-15 лет. Я думаю, что я много понимаю в теннисе. И если честно, мне дня два-три назад написал тренер из Франции, мы с ним каждый день обсуждаем матчи, обмениваемся сообщениями. Он записал мне аудио, где говорит, что нереально смеётся от моих аудиосообщений, потому что отлично представляет меня комментатором, через 10 лет, когда я буду объяснять каждую вещь, которая происходит на корте.

— Сезон подходит к концу. Вы взобрались на невероятную вершину. Можете вкратце пояснить, в чём причина такого качественного роста?

— Причин очень много, но постараюсь выделить две основные, если не ошибусь: первая — это усердная работа, которую я проделал в особенности два с половиной последних года, конечно, хочется сказать с 6 лет, но в особенности — два последних года. И второе — это опыт, потому что, я всегда говорю, для меня опыт очень важен. В первом сезоне в ATP-туре я не одержал ни одной победы на «Мастерсах» и одну всего лишь на турнире «Большого шлема» против Стэна Вавринки . Это был необычный матч. Но при этом каждый турнир, что я играю, каждый турнир, что я выигрываю или дохожу до финала — я приобретаю бесценный опыт, который и помог мне достичь в этом сезоне таких высот.

— Даниил, рано или поздно вы станете папой, будет ли теннис среди видов спорта, которыми вы хотели, чтобы занимался ваш ребенок?

— Трудный вопрос. Нет ответа, если честно.

— Мы знаем, что вы сейчас придерживаетесь строго режима и соблюдаете дисциплину, в том числе и с точки зрения питания. Но сегодня, наверное, можно расслабиться. В каком ресторане Санкт-Петербурга будете отмечать и позволите ли вы себе панакоту?

— Да, после турнира я всегда себе всё позволяю, даже будь то проигрыш в первом круге, как бы это странно ни звучало. Естественно, сегодня будем отмечать, здесь на данный момент только моя жена и Игорь Андреев , будем отмечать вместе. Если быть честным, думаю, что мы отметим в отеле, и я объясню почему: после US Open мне написал шеф-кондитер отеля в Петербурге Николас Ламберт и во время турнира он меня тоже поздравлял с победами, присылал мне в номер всякие десерты, и я ему писал, что во время турнира десертов не ем, но по окончании буду рад. А он мне ответил: «Хорошо, тогда в воскресенье отпразднуем твою победу. Я тебе напеку кучу десертов». Поэтому я думаю, что сегодня испробую кучу десертов от суперкондитера.

— Новак Джокович придерживается очень строгой диеты, как и многие теннисисты. Что вы скажете о своей диете, на сколько это важно и в чем она заключается?

— У меня диета не самая строгая. Новак в этом плане уникум. Он говорит о том, что это ему очень помогло. Я работаю со своей командой, если бы они мне сказали питаться, как Новак, то, скорее всего, я бы их послушал. Если говорить вкратце, то… Что нужно спортсмену? Углеводы да протеин и не есть сладкого. Это моя диета, понятное дело, ко всему этому добавляется, за сколько часов до матча нужно поесть, чтобы это всё переварилось.

— Сам кубок за победу очень тяжёлый, а насколько тяжело далась вам эта победа морально?

— Морально мне было непросто. Если бы я приехал, как многие думали, поторговать лицом, просто показаться, играть не в полную силу, то, наверное, было бы легко и просто — выиграл или проиграл: неважно. Но я сразу сказал, что приехал стараться победить, поэтому во всех матчах меня «зажимало» (это спортивный термин), то есть мне было тяжело. Даже в финале я играл с неудобным для себя соперником, но в итоге матч получился действительно лёгкий, и я очень этим доволен. Но перед матчем нервы были, в принципе, даже наравне с теми, что были даже перед финалом US Open.

— Вы ощущаете, что в этом году вы опытный, знающий себе цену, уверенный в себе теннисист?

— Да, на 100 процентов. Мне в субботу сказали, что это мой 8-й финал в сезоне. И я этого не ожидал. Да, на каждом турнире я стараюсь играть за каждый мяч, за каждый матч. И то что я уже 8-й раз вышел в финал — это круто, завоевал третий титул — один «Мастерс» и два турнира ATP250, завоевал первый титул в России. Действительно пока получается сумасшедший сезон, но надо продолжать работать, потому что самое главное в теннисе, мне кажется, оставаться на одном месте. То есть ты или идёшь вперёд, или падаешь вниз. Поэтому нужно продолжать работать и стараться играть как можно лучше.

— Насколько вы суеверны, насколько важно выполнять какие-то ритуалы?

— Тяжело ответить на этот вопрос, потому что есть какие-то вещи во время турнира (не буду говорить какие, иначе это не будет суеверие), которые я очень стараюсь выполнять. Я не знаю — работает это или нет, если честно, я в это не верю. Но я всё равно стараюсь их выполнять. Я всегда привожу пример из Цинциннати. Давид Гоффен сказал после матча, что у него был счастливый душ. Меня тоже спросили — был ли у меня счастливый душ. Я ответил, что если я выбираю какой-то душ в начале турнира, то я стараюсь в него ходить. Не по каким-то суевериям, а просто потому, что мне понравилось его расположение. Но если он будет занят, то я спокойно пойду в другой и вообще не буду напрягаться. И один мой хороший друг (я не буду говорить — кто) стоит у душа как не свой и чего-то ждёт. Я его спрашиваю: «А чего ты ждёшь то?» — «Так мой душ заняли!». А там все кабинки рядом свободные, и только его занят. И он стоит ждёт, пока тот человек не выйдет. Так что все мы суеверные — тут только вопрос, кто насколько сильно.

— Вы играли на US Open, когда вас освистывал весь стадион. В Санкт-Петербурге весь зал за вас болел. Как комфортнее?