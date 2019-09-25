Кудерметова зачехлила ракетку на турнире в Ухане

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела выйти в четвертьфинал турнира, который проходит в китайском городе Ухань. В матче 1/8 финала россиянка уступила Петре Мартич из Хорватии в двух сетах со счетом 3:6, 1:6.

Соперницы провели на корте всего 57 минут. В следующем круге хорватская теннисистка сыграет с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти

Напомним, что Кудерметова попала в основную сетку турнира через квалификацию. Она стала последней представительницей России, покинувшей соревнования в Ухане.