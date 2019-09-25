«Стою и понимаю, что я как в фильме „Такси“, где шеф говорит: „Мы в дерьме“.

На следующий день после победы на турнире в Санкт-Петербурге Даниил Медведев прилетел в Москву. Там он заключил контракт с банком «Тинькофф» , а потом рассказал об этом и кое-чем еще в «Вечернем Урганте».

О финале US Open

«В начале третьего сета я думал, что буду после матча говорить на корте. Мы много речей даем, но это был мой первый финал на «Шлемах», а мы всегда смотрим, как Роджер и Надаль красиво говорят. Пока я думал, что скажу на церемонии, выигрывал. А в пятом сете начал думать, как выиграть, — и это мне помешало.

Про видеомонтаж [из «Шлемов» Надаля, который показали перед церемонией награждения] я не думал, что там будут все 19 его титулов: ну первый, ну второй, потом там пятый. А они показали все, еще и с повторами. А у меня на тот момент всего пять обычных титулов было — вот вчера только шестой выиграл. Да и не со всех, наверное, видео есть. Что бы они сделали [если бы я выиграл]? Написали бы просто: «Даниил, поздравляем!»?

Про скандальный матч 1/16 финала, во время которого показал трибунам средний палец

«После того, что я сделал, я стою, меня все освистывают, и я понимаю, что я как в фильме «Такси», где шеф говорит: «Мы в дерьме». Но матч-то выигрывать надо: очки, деньги, проход дальше. Я хотел заиграть с ними [сказав, что победил благодаря им], но они разозлились еще больше. И тогда я [уже назло] сказал им: вот когда вы спать пойдете, знайте. На четвертьфинале болельщики разделились уже 50/50. И когда меня после матча спросили, что ты хочешь сказать, я сказал: извините и спасибо. Кто-то после этого продолжал свистеть, а кто-то продолжал кричать, что Медведев лучший».

Про эпизод с весеннего турнира в Барселоне, когда всыпал в себя соль

«Побеждать нужно любым способом! Если сводят мышцы, говорят, [соль] помогает. Решил попробовать — высыпал всю солонку в рот. Просто обычно приносят в маленьких пакетиках, ты с водой разводишь, а мне принесли целую солонку. А счет 6:5 в решающем сете, уже время заканчивалось».