Рублев поднялся в рейтинге ATP 

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг теннисистов. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
Согласно опубликованному списку, в первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира по прежнему является серб Новак Джокович с 9865 очками в активе. Российский теннисист Даниил Медведев занимает четвертую строчку рейтинга, одновременно являясь первой ракеткой России. Его соотечественник Карен Хачанов также остался на девятом месте с 2810 очками.
А вот россиянин Андрей Рублев поднялся в рейтинге. Теперь он занимает 35-ю строчку с 1261 баллами.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова стала первой ракеткой России