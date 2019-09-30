Квитова поднялась на 6-ю строчку в гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 30 сентября чешка Петра Квитова поднялась на шестую строчку, украинка Элина Свитолина — на восьмую.
Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, располагается на 38-й позиции.
Чемпионская гонка WTA. 30 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5826.2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5360.3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4897.4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727.5 (5). Наоми Осака (Япония) — 4246.6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4186.7 (6). Серена Уильямс (США) — 3935.8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3781.9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615.10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3585…38 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1241…40 (37). Екатерина Александрова (Россия) — 1215…43 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1163…50 (61). Светлана Кузнецова (Россия) — 1041…61 (59). Анна Блинкова (Россия) — 911…83 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 676…86 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658…89 (85). Дарья Касаткина (Россия) — 637…95 (108). Анна Калинская (Россия) — 608.