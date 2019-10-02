Политики призвали брать пример с Медведева

Медведева поставили в пример миллиарду жителей Земли. За что?

Лучший российский теннисист всего лишь сказал правильные слова.

Небольшой отдых Медведева

Пока Карен Хачанов Андрей Рублёв играют в Пекине, Даниил Медведев всё-таки решил немного разгрузить свой неимоверно плотный игровой график и снялся с турнира в столице Китая. На следующей неделе он должен выступить на «Мастерсе» в Шанхае, а затем планирует отправиться играть в Москву, Вену и Париж. Следом будет Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и финал Кубка Дэвиса в Мадриде.

При этом в начале сезона-2020 Даниил также решил собрать все турниры, какие возможно. Сначала он был объявлен как участник ATP Cup вместе с Кареном Хачановым, затем заявился в Окленд, а теперь стало известно, что Медведев хочет выступить и на Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. Это неофициальное соревнование проводится с 2009 года, и участие в нём принимают 6 теннисистов (2 сеяных сразу проходят в полуфинал). Интересно, что нынешний розыгрыш почему-то состоится 19-21 декабря — притом что ATP Cup стартует только 3 января, а турнир в Дохе начнётся 6 января. Возможно, организаторы решили не проводить турнир сразу после католического Рождества и дать теннисистам сыграть до этого праздника.

Комплименты от главы правительства Индии…

Тем временем премьер-министр Индии Нарендра Моди — фактически первый человек страны — прокомментировал речь Медведева после проигранного финала Открытого чемпионата США.

«Удивительно, что речь финалиста получила равное внимание с чемпионом, особенно в социальных сетях. Я тоже слышал её. Многих, в том числе и меня, тронули простота и зрелость, с которой выступал 23-летний парень. Только что он потерпел поражение от легенды тенниса, мог отчаяться, но в его поведении не было изъянов. Напротив — он покорил зрителей своей скромностью и простотой.

Медведев продемонстрировал настоящий спортивный дух, осыпав похвалами соперника после того, как проиграл ему. Само собой, Надаль тоже похвалил Медведева. Если вы ещё не слышали речь Медведева, я призываю вас посмотреть это видео. Вы сможете многому научиться на его примере».

Отметим, что Индия — вторая по численности страна мира, в которой проживает более 1,3 млрд человек.

И от легенды тенниса

Похвалил Даниила и легендарный Андре Агасси — уже в игровом ключе. «Наверное, никогда раньше в теннисе не было игрока ростом 198 см, который так хорошо двигается. Он знает, когда надавить, когда добавить остроты в игру, и понимает, когда соперник может сам отдать победу. У него очень высокий теннисный IQ, хорошие навыки как в атаке, так и в обороне. Поэтому сейчас все за ним следят».

Единственное, с чем можно поспорить, — у аргентинца Хуан-Мартина дель Потро передвижение по корту тоже на очень хорошем уровне, а рост у него точно такой же. Среди других высокорослых игроков кого-то со столь же качественным передвижением и подходом к мячу вспомнить очень затруднительно.

«В юниорские времена я был безумен на корте»

Сам Медведев тем временем рассказал о борьбе со своими демонами. «Я прилагаю много усилий для контроля, ведь я не самый спокойный парень в мире. Позади несколько историй, связанных с моим поведением, особенно когда я был ребёнком. Когда я играл в юниорах, то каждый раз пропускал около месяца за нарушение правил поведения. Получаешь 10 штрафных очков — пропускаешь месяц. В сумме, думаю, набралось месяцев пять. Я был безумен на корте. Именно поэтому я горжусь тем, как веду себя сейчас. Спокойствие — это именно то, чего мне не хватало ранее».