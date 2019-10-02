Политики призвали брать пример с Медведева

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
0 2
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
3 3
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
3 2
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
1 1
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 0
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
5 1
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 0
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
3 0
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
1 0
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Ливерпуль Ливерпуль
Борнмут
Борнмут
2 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
2 2
Бёрнли Бёрнли
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
0 2
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
1 0
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
2 3
Бавария Бавария
Майнц
Майнц
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Боруссия М Боруссия М
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
0 3
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
0 0
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
1 2
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
5 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
0 2
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
2 0
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 2
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
0 4
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
2 0
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Арсенал Арсенал
4 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Эйбар Эйбар
4 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Фортуна Фортуна
5 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Ахмат Ахмат
Оренбург
Оренбург
14:00
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
16:30
Тамбов Тамбов
5 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
5 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Леванте Леванте
Реал Мадрид
Реал Мадрид
17:00
Гранада Гранада
Валенсия
Валенсия
19:30
Алавес Алавес
5 октября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Майнц Майнц
Бавария
Бавария
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
6 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
14:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Ростов Ростов
6 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
16:00
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
16:00
Борнмут Борнмут
6 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
13:00
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Атлетико М Атлетико М
6 октября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
14:30
Аугсбург Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
16:30
Унион Унион
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Вердер Вердер

Медведева поставили в пример миллиарду жителей Земли. За что? 

Чемпионат.com 6 часов назад
Политики призвали брать пример с Медведева
Фото: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images
Лучший российский теннисист всего лишь сказал правильные слова.

Небольшой отдых Медведева

Пока Карен Хачанов и Андрей Рублёв играют в Пекине, Даниил Медведев всё-таки решил немного разгрузить свой неимоверно плотный игровой график и снялся с турнира в столице Китая. На следующей неделе он должен выступить на «Мастерсе» в Шанхае, а затем планирует отправиться играть в Москву, Вену и Париж. Следом будет Итоговый чемпионат ATP в Лондоне и финал Кубка Дэвиса в Мадриде.
При этом в начале сезона-2020 Даниил также решил собрать все турниры, какие возможно. Сначала он был объявлен как участник ATP Cup вместе с Кареном Хачановым, затем заявился в Окленд, а теперь стало известно, что Медведев хочет выступить и на Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. Это неофициальное соревнование проводится с 2009 года, и участие в нём принимают 6 теннисистов (2 сеяных сразу проходят в полуфинал). Интересно, что нынешний розыгрыш почему-то состоится 19-21 декабря — притом что ATP Cup стартует только 3 января, а турнир в Дохе начнётся 6 января. Возможно, организаторы решили не проводить турнир сразу после католического Рождества и дать теннисистам сыграть до этого праздника.

Комплименты от главы правительства Индии…

Тем временем премьер-министр Индии Нарендра Моди — фактически первый человек страны — прокомментировал речь Медведева после проигранного финала Открытого чемпионата США.
«Удивительно, что речь финалиста получила равное внимание с чемпионом, особенно в социальных сетях. Я тоже слышал её. Многих, в том числе и меня, тронули простота и зрелость, с которой выступал 23-летний парень. Только что он потерпел поражение от легенды тенниса, мог отчаяться, но в его поведении не было изъянов. Напротив — он покорил зрителей своей скромностью и простотой.
Медведев продемонстрировал настоящий спортивный дух, осыпав похвалами соперника после того, как проиграл ему. Само собой, Надаль тоже похвалил Медведева. Если вы ещё не слышали речь Медведева, я призываю вас посмотреть это видео. Вы сможете многому научиться на его примере».
Отметим, что Индия — вторая по численности страна мира, в которой проживает более 1,3 млрд человек.

И от легенды тенниса

Похвалил Даниила и легендарный Андре Агасси — уже в игровом ключе. «Наверное, никогда раньше в теннисе не было игрока ростом 198 см, который так хорошо двигается. Он знает, когда надавить, когда добавить остроты в игру, и понимает, когда соперник может сам отдать победу. У него очень высокий теннисный IQ, хорошие навыки как в атаке, так и в обороне. Поэтому сейчас все за ним следят».
Единственное, с чем можно поспорить, — у аргентинца Хуан-Мартина дель Потро передвижение по корту тоже на очень хорошем уровне, а рост у него точно такой же. Среди других высокорослых игроков кого-то со столь же качественным передвижением и подходом к мячу вспомнить очень затруднительно.

«В юниорские времена я был безумен на корте»

Сам Медведев тем временем рассказал о борьбе со своими демонами. «Я прилагаю много усилий для контроля, ведь я не самый спокойный парень в мире. Позади несколько историй, связанных с моим поведением, особенно когда я был ребёнком. Когда я играл в юниорах, то каждый раз пропускал около месяца за нарушение правил поведения. Получаешь 10 штрафных очков — пропускаешь месяц. В сумме, думаю, набралось месяцев пять. Я был безумен на корте. Именно поэтому я горжусь тем, как веду себя сейчас. Спокойствие — это именно то, чего мне не хватало ранее».
А второй участник самого запомнившегося за последнее время матча с безумствами Даниила, Фелисьяно Лопес, рассказал, что не обижен на россиянина. «То, что произошло на корте, видели все, и Медведев уже извинился за своё поведение. Сначала он сделал это передо мной в раздевалке, а потом попросил прощения у публики. Так что добавить больше нечего. Не удивился, что он дошёл до финала. Весь год и особенно этим летом Медведев был самым стабильным из молодых теннисистов».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Касаткина победила Соболенко и сыграет с Александровой на турнире в Пекине Касаткина победила Соболенко и сыграет с Александровой на турнире в Пекине Дмитрий Турсунов стал отцом Дмитрий Турсунов стал отцом Эффектная свеча Медведева — в списке номинантов на звание лучшего удара месяца Эффектная свеча Медведева — в списке номинантов на звание лучшего удара месяца
Комментарии1
Теннис , Статьи , Нарендра Моди , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Фелисьяно Лопес , Андре Агасси , Даниил Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная за откровенные фото тренер подала в суд
Уволенная за откровенные фото тренер подала в суд1
Овечкин или Кучеров? Кто отберет титул у «Сент-Луиса»
Овечкин или Кучеров? Кто отберет титул у «Сент-Луиса»
Олимпийский чемпион призвал зачистить российский спорт
Олимпийский чемпион призвал зачистить российский спорт63
Кузьмина объявила о завершении карьеры
Кузьмина объявила о завершении карьеры1
Российский боец-чемпион избил двух полицейских
Российский боец-чемпион избил двух полицейских76
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение