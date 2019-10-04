Джокович вышел в полуфинал турнира в Токио

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Токио, Япония, который проходит под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В четвертьфинале Джокович встретился с представителем Франции Люкой Пуи. Четвертая ракетка мира без труда одержал верх над соперником.

Известно, что матч между Джоковичем и Пуи продлился 51 минуту.

В двух сетах серб одержал победу со счетом 6:1 и 6:2, соответственно. За выход в финал Джокович поборется с победителем встречи между бельгийцем Давидом Гоффени и теннисистом из Южной Кореи Чон Хеном.