Призер Олимпийских игр покончил с собой в Москве 

Российский теннисист, серебряный призер Юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков найден мертвым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, 27-летний спортсмен покончил с собой. Его тело обнаружили в ванной, прибывшим на место медикам не удалось спасти теннисиста.
Михаил Бирюков — сын четырехкратной чемпионки мира по современному пятиборью Ирины Киселевой. Михаил пришел в профессиональный теннис в 2009 году, в 2010 году он завоевал серебряную награду в парном разряде на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.