Призер Олимпийских игр покончил с собой в Москве

Российский теннисист, серебряный призер Юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков найден мертвым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 27-летний спортсмен покончил с собой. Его тело обнаружили в ванной, прибывшим на место медикам не удалось спасти теннисиста.