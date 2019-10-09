Шарапова заговорила о завершении карьеры

«Есть и другие цели»: Шарапова стала ближе к концу карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что стала намного ближе к завершению карьеры. Об этом она рассказала в австрийском Линце, куда приехала на автограф-сессию, несмотря на снятие с турнира Upper Austria Ladies Linz из-за травмы плеча, передает «Чемпионат».

Шарапова заявила, что делает все возможное, чтобы скорее выздороветь и вернуться на корт в новом сезоне, однако не торопит себя и дает организму лучшие условия для восстановления.

Теннисистка отметила, что в 2006 году, когда она стала победительницей турнира в Линце, не могла и представить, что будет выступать в 2019 году.