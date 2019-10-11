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Шарапова заявила, что не вернётся в теннис после беременности 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Шарапова откажется от тенниса после беременности
Фото: © Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в случае возможной беременности уйдёт из спорта.
«Если я забеременею, то потрачу на это дело всё своё время. У меня отличные отношения с мамой, которая была очень молода, рожая меня. Я бы тоже очень хотела иметь такие отношения с моим будущим ребёнком. Думаю, я не вернусь в теннис после родов», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.
В этом сезоне Шарапова, которая является пятикратной победительницей турниров Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира, провела всего 15 матчей.
Ранее сообщалось, что Шарапова не сыграет на турнире в Люксембурге, но проведёт автограф-сессию.
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