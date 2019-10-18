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Хачанов назвал текущий сезон «американскими горками» 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Хачанов назвал текущий сезон «американскими горками»
Фото: РИА Новости
Вторая ракетка России Карен Хачанов оценил сезон в своём исполнении. В 2019 году теннисист не выиграл ни одного турнира, одержав 27 побед в 51 матчей.
«Если сравнивать каждый из последних лет — всё по-разному. Я помню, в 2017 я переиграл много турниров. К концу уже были недопонимания с тренером, чувствовал себя разбитым и уставшим. Помню в Москве снялся, у меня даже что-то болело. Я хотел закончить сезон и просто уехать отдыхать. В том году чувствовал себя свежим. В связи с этим я ещё лучше сыграл вторую часть сезона. В этом сезоне у меня были неплохие результаты на более крупных турнирах, а не мелких их не было. Поэтому можно назвать сезон американскими горкаки. Последние два турнира постараюсь выложиться так же, как и здесь. Я хотел выиграть, старался выложиться. Я бы сказал, что чувствую себя не как в позапрошлом году, но и не как в прошлом — что-то промежуточное. Я хочу играть ещё. Я ещё слишком молод, чтобы не хотеть играть», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
Напомним, сегодня Карен сложил чемпионские полномочия на соревнованиях «ВТБ Кубок Кремля». В четвертьфинальном матче он уступил итальянцу Андреасу Сеппи — 6:3, 3:6, 3:6.
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Теннис , Карен Хачанов , Андреас Сеппи , Даниил Сальников , Банк ВТБ
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