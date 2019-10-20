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Бенчич одержала волевую победу над Павлюченковой в финале Кубка Кремля 

Чемпионат.com + ещё 24 7 часов назад
Павлюченкова уступила Бенчич в финале «Кубка Кремля»
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выиграть ВТБ Кубок Кремля. В финале турнира 28-летняя уроженка Самары проиграла швейцарке Белинде Бенчич, посеянной под третьим номером, со счётом 3:6, 6:1, 6:1.
В полуфиналах Павлюченкова обыграла чешку Каролину Мухову, а Бенчич взяла верх над представительницей Франции Кристиной Младенович. Призовой фонд соревнований составил $ 1 032 000. Сегодня, 20 октября, в мужском финале россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем Франции Адрианом Маннарино. Встреча начнётся не ранее 17:00 мск.
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Теннис , Кристина Младенович , Андрей Рублев , Адриан Маннарино , Анастасия Павлюченкова , Каролина Мухова , Банк ВТБ
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