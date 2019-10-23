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Олимпийская чемпионка по теннису из США призналась в любви к России 

Чемпионат.com + ещё 3 2 часа назад
Олимпийская чемпионка из США призналась в любви к России
Фото: Чемпионат.com
Для бывшей первой ракетки мира находиться в России — отдельное удовольствие. Она даже знает, как Иван Грозный ослепил архитектора собора.

«Борщ — это очень здорово»

Американка Бетани Маттек-Сэндс, чемпионка пяти турниров «Большого шлема» в женском парном и четырёх в смешанном парном разряде, олимпийская чемпионка в миксте, бывшая первая ракетка мира в паре поделилась впечатлениями от Москвы. В дуэте с бельгийкой Кирстен Флипкенс она дошла до финала турнира «ВТБ Кубок Кремля», где проиграла Суко Аояме и Эне Шибахаре со счётом 2:6, 1:6. Для Бетани это был второй финал турнира WTA Premier подряд — в Пекине в паре с Софьей Кенин она завоевала титул.
«По-прежнему ли меня удивляет Москва? Да, в этот раз мы особенно хорошо провели здесь время. Посетили Кремль и Красную площадь, обнаружили несколько новых мест. А ещё здесь просто великолепные рестораны. Я очень люблю открывать для себя хорошие местные заведения. Мы попробовали блюда традиционной русской кухни, в том числе борщ, и это было очень здорово. В России у меня много классных поклонников, с которыми я общаюсь в основном в социальных сетях. И во время матчей на трибунах за меня болеет своя небольшая группа поддержки. После игры я долго раздавала автографы, сделала много совместных фотографий с болельщиками. Поэтому для меня настоящее удовольствие здесь находиться», — призналась Маттек-Сэндс.

Бетани — знаток русской истории

«Кроме того, один из моих первых тренеров был из Москвы. Поэтому я чувствую, что у меня есть некая связь с этой страной с самого юного возраста. Когда мне было около семи лет, к нам приезжали девочки из России, они жили с нами под одной крышей на протяжении нескольких месяцев. Я тренировалась с ними, и это мотивировало меня продолжать работать над собой», — добавила американка.
Кстати, Бетани не только любит русскую еду и архитектуру, но и интересуется историей. Например, в одном из постов в «Инстаграме» она описала легенду об ослеплении Иваном Грозным автора проекта собора Василия Блаженного. Вряд ли найдётся много американцев, знающих такие детали.

Лидерство, прерванное страшной травмой

Бетани сейчас 34 года. На свой пиковый уровень она вышла в 2017 году, когда в паре с чешкой Люси Шафаржовой была действующей чемпионкой сразу трёх турниров «Большого шлема» — US Open — 2016, Australian Open — 2017 и «Ролан Гаррос» — 2017. В начале того сезона Маттек-Сэндс единолично возглавила парный рейтинг, и её отрыв от всех, кроме своей напарницы, был просто огромным. Однако на Уимблдоне с Бетани произошла настоящая спортивная драма. Играя одиночный матч третьего круга, в начале третьего сета она поскользнулась на травяном корте и получила тяжелейшую травму колена. Американка закричала от боли, и выглядело это действительно страшно. Дальнейшее обследование выявило разрыв связки коленного сустава, и вернуться на корт после операции Бетани смогла только в марте 2018-го, на турнире в Майами. Сейчас она занимает 25-ю строчку парного рейтинга.
«Мне в буквальном смысле пришлось заново учиться ходить, бегать, разрабатывать движения на корте. Теперь же я вновь могу чувствовать свою коленную чашечку. Я одержала много маленьких побед на этом пути. Не могу сказать, что всё случилось быстро, но ощущения прекрасные», — вспоминала Бетани о ходе реабилитации.

«Леди Гага теннисного мира»

Помимо спортивных достижений Маттек-Сэндс запомнилась и своим неординарным отношением к внешнему виду. Сделать боевые чёрные полоски под глазами? Пожалуйста. Покрасить волосы в зелёно-синий, в фиолетовый, в оранжевый? Никаких проблем. Играть в гольфах до колен? Ради бога. Выйти на корт Уимблдона в костюме, рукава которого покрыты белыми теннисными мячами? Вы ещё спрашиваете? О татуировках и говорить нечего — скорее было бы странно, если бы у Бетани их не было.
Вообще, за одиозные костюмы её раньше называли «Леди Гагой теннисного мира». В 2004 и 2007 годах на US Open Маттек-Сэндс играла в костюме леопардовой расцветки, а в 2005-м надевала ковбойскую шляпу в полоску. На Уимблдоне-2006 Бетани выходила на корт в футбольных гольфах и с серёжками с длинными цепочками. При этом в каких-либо громких скандалах американка замешана не была. Никакого допинга, никаких терапевтических исключений, ничего такого. Просто замужняя (с ноября 2008 года) американская девушка, любящая самовыражаться на корте через необычный внешний вид и при этом добившаяся отличных результатов в парном разряде.
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Теннис , Ролан Гаррос , Иван Грозный , Банк ВТБ
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